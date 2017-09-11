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وزير الصحة يطالب بإنجاز مستشفى بنها التعليمي الجديد خلال يناير

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مصراوي Masrawy

وزير الصحة يطالب بإنجاز مستشفى بنها التعليمي الجديد خلال يناير

03:21 م الإثنين 11 سبتمبر 2017

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كتب - أحمد جمعة:

طالب وزير الصحة والسكان، الدكتور أحمد عماد راضي، بالانتهاء من المبنى الجديد لمستشفى بنها التعليمي مطلع يناير المقبل.

جاء ذلك خلال تفقده المستشفى اليوم الإثنين، يرافقه اللواء محمود العشماوي محافظ القليوبية.

وأوضح وزير الصحة أن المبنى الجديد جاري تجهيزه ب 100 مليون جنيه، حيث يضم 146 سريرا داخليا، و٦١ سرير عناية مركزة، و ١٥ حجرة عمليات، على مساحة ١٥٠٠ متر مربع.

ويتكون المبنى الجديد من ارضي و7 أدوار يشمل قسم للحالات الحرجه والاستقبال والطوارئ ، وجارى الإنتهاء من تشطيبه في المرحلة الحاليّه ، حيث يتكون الدور الأرضي من قسم الاستقبال ويضم حجرات كشف جراحه وعظام والباطنة والأطفال ١٠ أسرة اقامه للطوارئ ٥ غرف عمليات ( ٢ بسيطه ٣ كبري ) ١٠ أسرة عنايه مركزه وقد تم إفتتاحه وتشغيله منذ أكثر من عام ونصف.

وطالب وزير الصحة، الدكتور هاني نصر أمين عام المستشفيات التعليمية، بإنجاز الإنشاءات خلال 4 شهور فقط وليس 6، حتى يمكن تجهيزها طبيا خلال وقت قصير.

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