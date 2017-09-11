برلين: الملف النووي لكوريا الشمالية أعقد من الملف النووي الإيراني
برلين: الملف النووي لكوريا الشمالية أعقد من الملف النووي الإيراني
03:08 م الإثنين 11 سبتمبر 2017
برلين- (د ب أ):
أعربت الحكومة الألمانية عن توقعها بأن يكون التوصل لحل دبلوماسي في الأزمة النووية لكوريا الشمالية بطيئا ومعقدا.
وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية اليوم الاثنين في برلين: "أخشى من أن ملف كوريا الشمالية أعقد من الملف الإيراني في العديد من الجوانب"، موضحا أن الاعتقاد في إمكانية التوصل لحل في غضون أسابيع أو شهور لا يمت للواقع بصلة.
وذكر المتحدث أن الحكومة الألمانية تطالب لذلك بالصبر والدبلوماسية لبحث حلول سياسية في الخلاف حول التسلح النووي لكوريا الشمالية.
وأشار المتحدث إلى أن المفاوضات مع إيران حول الاتفاق النووي كانت أشبه بقافلة طويلة استغرقت رحلتها في المفاوضات لمدة 12 عاما جابت خلالها وسط آسيا وشبه الجزيرة العربية وفيينا وسويسرا ونيويورك.
يذكر أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عرضت الدعم الألماني في تسوية دبلوماسية للأزمة حول التسلح النووي لكوريا الشمالية.
وقالت ميركل في تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر ألجماينة زونتاجس تسايتونج" الصادرة أمس الأحد في إشارة إلى الخبرات الجيدة في المفاوضات النووية مع إيران: "إذا كانت مشاركتنا في مفاوضات أمر مرغوب فيه فإنني سأوافق على الفور".
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