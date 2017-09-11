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الرئيس الفلسطيني : باقون على أرضنا ومتمسكون بها .. ولن نرحل

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مصراوي Masrawy

الرئيس الفلسطيني : باقون على أرضنا ومتمسكون بها .. ولن نرحل

03:02 م الإثنين 11 سبتمبر 2017

الرئيس الفلسطيني : باقون على أرضنا ومتمسكون بها .. ولن نرحل

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

رام الله- (أ ش أ):

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الاثنين : "إننا باقون على أرضنا ومتمسكون بها، ولن نرحل، وسنبني بلدنا بسواعد شعبنا وكفاحاته".

جاء ذلك خلال استقباله ظهر اليوم، الإثنين، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله وفدا من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان برئاسة رئيس الهيئة وليد عساف الذي سلمه رسالة للأمين العام للأمم المتحدة تحمل توقيع مليون طالب فلسطيني بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان تطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والعمل على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

كما تسلم عباس التقرير السنوي لانتهاكات الاحتلال في دولة فلسطين للعام 2016 وخطة تعزيز الصمود للمواطن الفلسطيني في مناطق "ج" والمسح السكاني للمناطق (ج) التي قامت الهيئة بإعداده بهدف انجاز خطة تعزيز الصمود.

وأصدر عباس تعليماته باعتماد خطة تعزيز صمود المواطن الفلسطيني على أرضه .. مؤكدا على المقاومة الشعبية السلمية التي تحرج الاحتلال وتكشف وجهه البشع أمام العالم.

وأشاد بالهبة الشعبية لبناء مدرسة (جب الذيب) التي هدمها الاحتلال والتفاف المواطنين لحماية إنجازاتهم .. مؤكدا ضرورة بناء كل ما يقوم الاحتلال بهدمه وتعزيز صمود المواطنين.

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مصراوي Masrawy

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