"سكاي نيوز": إصابة نحو 30 شخصا إثر تصادم قطارين في سويسرا
"سكاي نيوز": إصابة نحو 30 شخصا إثر تصادم قطارين في سويسرا
02:52 م الإثنين 11 سبتمبر 2017
ارشيفية
برن- (أ ش أ):
أعلنت الشرطة السويسرية اليوم، الاثنين، إصابة نحو 30 شخصا إثر تصادم قطارين في مدينة "أندرمات" بوسط البلاد.
ذكرت ذلك النبأ العاجل تليفزيون "سكاي نيوز" البريطانية، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل.
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