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"سكاي نيوز": إصابة نحو 30 شخصا إثر تصادم قطارين في سويسرا

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مصراوي Masrawy

"سكاي نيوز": إصابة نحو 30 شخصا إثر تصادم قطارين في سويسرا

02:52 م الإثنين 11 سبتمبر 2017

ارشيفية

برن- (أ ش أ):

أعلنت الشرطة السويسرية اليوم، الاثنين، إصابة نحو 30 شخصا إثر تصادم قطارين في مدينة "أندرمات" بوسط البلاد.

ذكرت ذلك النبأ العاجل تليفزيون "سكاي نيوز" البريطانية، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل.

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مصراوي Masrawy

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