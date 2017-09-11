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رئيس الأركان يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث تطورات الأوضاع بمنطقة

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مصراوي Masrawy

رئيس الأركان يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث تطورات الأوضاع بمنطقة

03:11 م الإثنين 11 سبتمبر 2017

رئيس الأركان يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث تطورات الأوضاع بمنطقة

رئيس الأركان يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية

كتب- مصطفى المنشاوي:
التقى الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالفريق أول جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له الذى يزور حالياً.

تناول اللقاء تبادل الرؤى تجاه تطورات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط ، والجهود الإقليمية والدولية الرامية للقضاء على الإرهاب وإستعادة الأمن والإستقرار بالمنطقة.

كما تم التباحث حول عدد من الملفات والموضوعات المرتبطة بأوجه التعاون المشترك فى المجالات العسكرية المختلفة بما فى ذلك موضوعات التدريبات المشتركة وعلى رأسها ( النجم الساطع 2017 ) .

وأعرب الفريق محمود حجازى عن تطلعه أن تشهد المرحلة الحالية والمستقبلية مزيداً من التعاون على نحو يلبى المصالح المشتركة لكلا البلدين.

من جانبه أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية حرص بلاده على دعم علاقات الشراكة الإستراتيجية والتنسيق بين القوات المسلحة لكلا البلدين ، وعبرعن سعادته بإستئناف تدريبات النجم الساطع لما تمثله من أهمية تحقق تبادل الخبرات وتعظيم القدرات التدريبية فى المجالات العسكرية المختلفة ، ودعم المساعى المشتركة لإرساء الأمن والإستقرار بالمنطقة، وحضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة .

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