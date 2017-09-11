التلاوي: إحنا مش فقرا أوي..الزيادة السكانية هى الأزمة

كتبت - يسرا سلامة:

قالت السفيرة ميرفت التلاوي، المدير العام لمنظمة المرأة العربية إن أكبر عائق أمام التنمية المستدامة بمصر هو المشكلة السكانية، مضيفة "أنا مش مع الرئيس السيسي إننا فقرا.. إحنا مواردنا كتير لكن الأزمة في الزيادة السكانية".

وتابعت التلاوي، خلال كلمتها بالمؤتمر السنوي السادس لكلية الاعلام بالجامعة الكندية، تحت عنوان "الاعلام في الوطن العربي وثقافة التغيير"، أنه خلال عملها بلجنة الخمسين لكتابة مقترح الدستور المصري، فإن مادة السكان "نجحت بالحرُكرُك"، رغم أن المشكلة السكانية تمثل كارثة، بحسب تعبيرها.

وأضافت التلاوي "فرحنا جدا لما النمو السكاني قل من 3% إلى 2%.. لكن رجع ل2.6%، أي ميزانية تنهار أمام زيادة 2 مليون و600 ألف سنويا، للأسف إحنا "بنخلف فقر" ونفسنا نبطل نستلف من برة".

وتابعت التلاوي أن الأمل كبير "لكن لازم نغير الفكر سواء الاسراف اللي ملوش لازمة أو إننا نتخلى عن أي حاجة قديمة".

ومن جانبه شدد هشام مراد، رئيس قطاع العلاقات الخارجية بوزارة الثقافة، وممثلا عن وزير الثقافة حلمي النمم، أن على الإعلام مراعاة الضوابط المهنية في التوجه للرأي العام، مضيفا أنه لابد أن يكون هناك تدريبا متواصلا لوجود قواعد مهنية لدى العاملين بمجال الاعلام.

وقالت هالة أبو علي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب خلال كلمتها بالمؤتمر أن على الحكومة توفير المعلومات للإعلام من أجل تحقيق التنمية المستدامة لمصر.

وقال محمد حبيب عضو مجلس أمناء جامعة الأهرام الكندية، وممثلا عن عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام أن الإعلام يواجه تغيرات واضحة، وكثير من الأزمات مضيفا أن على المؤتمر إيصال توصياته لوسائل الإعلام وللهيئات القومية لتحقيق الانضباط الاعلامي.

ويناقش المؤتمر عدة قضايا إعلامية أبرزها تأثير إعادة الهيكلة على المؤسسات الإعلامية، والآثار الاجتماعية والنفسية للتكنولوجيا الحديثة، والاعلام والهوية الاجتماعية، والاعلام ودعم ثقاقة الحوار.