الحلقة(17) من "الزوجة الثانية": أبو العلا يتزوج من راوية حتى يمتلك نفوذًا

كتب : سلوى الزغبي الجمعة 26-07-2013 06:47

شهدت أحداث الحلقة السابعة عشر من مسلسل الزوجة الثانية، زواج أبو العلا، الذي يلعب دوره الفنان عمرو واكد، من راوية، التي تلعب دورها الفنانة نجلاء بدر، وذلك حتى يزداد نفوذه عن طريقها، ويستطيع أن ينتقم من أهل القرية، الذين لم يقفوا بجانبه وتركوا العمدة يطلّق فاطمة من أبو العلا غصبًا.

من ناحية أخرى، تظل فاطمة "أيتن عامر" في الإعداد للزواج، ويحاول العمدة، الذي يلعب دوره الفنان عمرو عبد الجليل، في الاعتداء عليها، ولكنها تبعده عنها، رافضة أن تستسلم له حتى تنتقم منه لما فعله بعائلتها.