وزير الاتصالات: خدمات الجيل الرابع تبدأ الشهر الجاري

كتب- محمد غايات:

قال المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الشهر الجاري سوف تبدأ خدمات الجيل الرابع، وأنها سوف تنعكس على تقديم وتوفير خدمات أفضل في الداتا ونقل البيانات، متوقعا: "بعد شهرين الناس ستشعر بتغير كبير جدا".

وأضاف وزير الاتصالات في تصريحات له على هامش لقائه برئيس الحكومة، أن الوزارة تخطط لطرح ترددات جديدة عقب الانتهاء من تشغيل ترددات الجيل الرابع، وأنه يتم الإعدادات لتلك الترددات الآن على أن يتم الإعلان عنها عقب تشغيل الجيل الرابع لجميع الشركات خلال الشهر الجارى، وأن هذا الإجراء يأتى فى أطار الاستفادة من البنية الأساسية لقطاع التكنولوجيا الاتصالات والمعلومات فى مصر.​