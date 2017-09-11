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مصادر أمنية: 18 شهيدًا من الشرطة في حادث العريش

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مصراوي Masrawy

مصادر أمنية: 18 شهيدًا من الشرطة في حادث العريش

03:07 م الإثنين 11 سبتمبر 2017

مصادر أمنية: 18 شهيدًا من الشرطة في حادث العريش

كتب - أشرف سويلم
قالت مصادر أمنية رفيعة المستوي إن 18 من رجال الشرطة استشهدوا في حادث استهداف سيارات للأمن بالعريش.

وأكدت المصادر أن ضابطين كانوا من بين الشهداء بينما أصيب 7 آخرين منهم العميد محمود خضراوي.

وأوضحت المصادر أن المسلحين استهدفوا عددًا قول أمني بعبوة ناسفة، وباغتوا القول بعدها بهجوم بالأسلحة الآلية.
وأضافت المصادر أن قوة أمنية كبيرة توجهت لموقع الحادث للسيطرة علي الموقف.

وكانت المصادر أشارت إلى أنه جرى التعرف على 4 شهداء هم النقيب أحمد فهمي 30 عاما وأمين شرطة محمد السعدي ورقيب شرطة محمد منصور ومجند سامح عبد المعبود محمد، وإصابة كل من عميد محمود خضراوي ومجند عبد الله حسين رشدي 21 عاما بطلق ناري بالذراع الأيمن وعريف شرطة عبد الرؤوف ابراهيم عبد الظاهر 27 عاما بشظايا متفرقة بالجسد وعريف شرطة سامي محمد محمد شمعة 26 عاما بشظايا متفرقة بالجسد وعريف شرطة عصام عبد العاطي محمد 28 عاما بشظايا متفرقة بالجسد.

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