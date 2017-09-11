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وزير الداخلية: رجال الشرطة يخوضون معارك شرسة في مواجهة الإرهاب دون أن تفتر عزيمتهم

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مصراوي Masrawy

وزير الداخلية: رجال الشرطة يخوضون معارك شرسة في مواجهة الإرهاب دون أن تفتر عزيمتهم

03:13 م الإثنين 11 سبتمبر 2017

وزير الداخلية: رجال الشرطة يخوضون معارك شرسة في مواجهة الإرهاب دون أن تفتر عزيمتهم

وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

أكد وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، أن رجال الشرطة يخوضون معارك شرسة في مواجهة الإرهاب ومكافحة الجريمة، وأنه سقط فى سبيل الواجب شهداء ومصابون وهم من الأبطال، وضربوا المثل والقدوة فى التضحية والفداء، وقدموا أرواحهم وأجسادهم فداءً لأمن الوطن، مشددا على أن رجال الشرطة سيواصلون تضحياتهم بكل دأب، دون أن يفتر عزمهم أو يلين إصرارهم.

جاء ذلك خلال الزيارة التى قام بها وزير الداخلية اليوم الاثنين لرجال الشرطة الذين أصيبوا خلال المواجهات الأمنية مع العناصر الإرهابية بمنطقة أرض اللواء بالجيزة أمس، والذين يخضعون للعلاج بمستشفى الشرطة.

والتقى وزير الداخلية - خلال الزيارة - رجال الشرطة المصابين حيث اطمأن على حالتهم الصحية، واطلع على أوجه الرعاية الطبية المقدمة لهم، كما استمع من الأطباء القائمين على علاجهم، إلى تطورت حالتهم الصحية ومراحل سير العلاج.

وأكد الوزير أن المصابين من رجال الشرطة، قدموا مثالاً يحتذى به فى التفانى والإخلاص فى أداء الواجب، وأن زيارته لهم، تأتى تقديراً لهذا الدور، ومن منطلق حرص الوزارة على رعاية أبنائها..مشددا على أن الوزارة لن تتوانى فى توفير أوجه الرعاية اللازمة لأبنائها المصابين، متمنياً لهم الشفاء العاجل، وأن يعودوا لأسرهم معافين سالمين.

من جانبهم، أعرب رجال الشرطة المصابون عن سعادتهم البالغة بزيارة وزير الداخلية، والتى تعكس حرصه على رعاية أبنائه من رجال الشرطة وتفقد أحوالهم .. مؤكدين رغبتهم فى العودة سريعاً للعمل لأداء واجبهم فى حفظ أمن الوطن.

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