ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة مرتادي محطة سكك حديد القاهرة بعد تخديرهم

كتب- علاء عمران:

تمكن ضباط الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في سرقة مرتادي وسائل النقل، بأسلوب التخدير خاصة المترددين على محطة سكك حديد القاهرة.

وكانت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين أحد الأرصفة بمحطة سكك حديد القاهرة ، قد لاحظت أن كلا من المدعو م.م.د (21 سنة) عامل وشقيقه (17 سنة) عامل في حالة إعياء شديد وبسؤال الأول قرر أنه حضر لمحطة سكك حديد القاهرة برفقة شقيقه قادماً من الإسكندرية متجها لمحل إقامتهما بمحافظة سوهاج وتعرفا على أحد الأشخاص حال تواجدهما بالمحطة والذي اصطحبهما لتناول الطعام وقدم لهما بعض العصائر وعقب ذلك شعرا بحالة إعياء وغابا عن الوعي ولدى إفاقتهما اكتشف الأول سرقة حافظة نقوده وبداخلها ألفان و200 جنيه.

ومن خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من المدعو ض.ح.ع "25سنة" والمدعو أ.م.ع "27سنة" والمدعو م.ع.ج "26سنة"؛ حيث أكدت التحريات ترددهم على محطة سكك حديد القاهرة لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات الأمنية وإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبط المتهم الأول حال تواجده بالمحطة وبحوزته هاتف محمول بفحصه تبين أنه خاص بالمدعو ع.ع.م "16سنة" وباستدعائه قرر تعرضه للسرقة بذات الأسلوب وبمواجهته اعترف باشتراكه مع المتهمين الثاني والثالث في تكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص في سرقة مرتادي وسائل النقل بأسلوب التخدير خاصة المترددين على محطة سكك حديد القاهرة.

وتم بإرشاد المتهم المضبوط، ضبط المتهمين الاثنين الآخرين في أحد الأكمنة المعدة بالمحطة وبحوزتهما 550 جنيها وبمواجهتهما بأقوال المتهم الأول اعترفا بما نسب إليهما وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من متحصلات وقائع السرقة.

وباستكمال الفحص جنائيا، تبين أن المتهم الأول مطلوب ضبطه للتنفيذ في قضيتي "سرقة، سلاح أبيض".

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.