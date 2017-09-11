«كاف» يخطر الأهلي بحكم موقعة الترجي في دوري الأبطال

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أرسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، خطابًا رسميًا إلى النادي الأهلي، يخطره بطاقم تحيكم لقائي الفريق ضد الترجي التونسي، في دور ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا.

ويدير لقاء الذهاب طاقم تحكيم سنغالي بقيادة مالانج دييوهيو، وجبرائيل والحاج ماليك كمساعدين وماجيت نداي حكمًا رابعًا، بجانب مراقب المباراة الغاني فريدريك كرينستيل، بينما يدير لقاء الإياب الحكم أليوم نيانت، ويساعده إيفرست ونجوج، والمراقب السوداني أسامة المنان.

شاهد أيضا

ويقام لقاء الذهاب يوم 16 سبتمبر المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، على أن يقام لقاء الإياب يوم 23 من الشهر نفسه على ملعب رادس.