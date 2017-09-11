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ثروت سويلم يعلن عن موعد طرح تذاكر مباراة مصر والكونغو

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ثروت سويلم يعلن عن موعد طرح تذاكر مباراة مصر والكونغو ثروت سويلم يعلن عن موعد طرح تذاكر مباراة مصر والكونغو

التحرير

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صرح العميد ثروت سويلم المدير التنفيذي لإتحاد الكرة، أنه سيتم طرح تذاكر لقاء والكونغو وتوزيعها على منافذ البيع للجماهير يوم 1 أكتوبر المقبل، في  اللقاء المرتقب، المقرر إقامته على ملعب برج العرب فى الـ8 من أكتوبر القادم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2018، مؤكدًا على أنها ستكون بنفس تذاكر لقاء أوغندا.

قال «سويلم» في تصريحات صحفية له اليوم الإثنين، إن تذكرة الدرجة الموحدة ستكون بـ75 جنيه، والدرجة الأولى بـ200 جنيه، لافتًا إلى أن الأمن وافق مبدئيًا على حضور 60 ألف مشجع.

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وأضاف سويلم أنه سيتم الإتفاق مع الأمن على أماكن طرح التذاكر خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن الوطنى يحتل صدارة المجموعة الخامسة بـ9 نقاط متفوقاً على أوغندا بنقطتين، فيما يأتى المنتخب الغانى فى المركز الثالث برصيد 5 نقاط، ويتذيل الكونغو جدول ترتيب المجموعة بنقطة وحيدة.

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التحرير

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