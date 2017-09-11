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"الإداري" يؤجل دعوى إحالة نقيب المحامين للتأديب لـ 24 ديسمبر

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مصراوي Masrawy

"الإداري" يؤجل دعوى إحالة نقيب المحامين للتأديب لـ 24 ديسمبر

02:58 م الإثنين 11 سبتمبر 2017

كتب- محمود الشوربجي:
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، اليوم الإثنين، تأجيل نظر دعوى مصطفى شعبان المحامي، التي يطالب فيها بإحالة سامح عاشور نقيب المحامين لمجلس التأديب، وذلك لجمعه بين مهنة المحاماة وأخرى بالمخالفة لقانون المحاماة، لجلسة 24 ديسمبر المقبل لحضور المدعي.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 6409 لسنة 69 قضائية نقيب المحاميين.

كانت هيئة مفوضي الدولة أوصت بإحالة سامح عاشور نقيب المحامين لمجلس التأديب، وذلك لجمعه بين مهنة المحاماة وأخرى بالمخالفة لقانون المحاماة.

 

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مصراوي Masrawy

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