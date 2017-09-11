أخبار عاجلة

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال» -
مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

براءة ممدوح عباس من دعاوى شيكات تامر النحاس

Google+ Print

مصراوي Masrawy

براءة ممدوح عباس من دعاوى شيكات تامر النحاس

02:28 م الإثنين 11 سبتمبر 2017

براءة ممدوح عباس من دعاوى شيكات تامر النحاس

رجل الأعمال ممدوح عباس

كتب -صابر المحلاوي :

قضت محكمة جنح مستأنف العجوزة، اليوم الاثنين، ببراءة رجل الأعمال ممدوح عباس، رئيس نادي الأسبق، من دعاوى الشيكات المقدمة من وكيل اللاعبين تامر النحاس أرقام 25306 لسنة 2016 جنح مستأنف عجوزة، و 20920 لسنة 2016 جنح مستأنف عجوزة .

وكانت محكمة جنح الدقي، قضت في وقت سابق بالحبس 3 سنوات على ممدوح محمد فتحي عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، لاتهامه بإصدار شيكات دون رصيد لصالح، إلا أنه تقدم بمعارضة.

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • اليوم.. دعوى ممدوح عباس ضد ظهور رئيس نادي الزمالك إعلامياً

    أخبار

  • رغم إحالته للجنايات بتهمة القتل العمد.. محامي شقيق كهربا: أركان الإعدام

    أخبار

  • دفاع متهمي "الدفاع الجوي" يتهم الأمن وإدارة الزمالك بالتسبب في سقوط

    أخبار

  • تأجيل دعوى منع ظهور في الإعلام لـ1 أكتوبر

    أخبار

إعلان

7f25a9e6e1.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مساء الأنوار - مدحت شلبي : سنكون في الخط الفاصل بين المتنافسين على انتخابات الأهلي والزمالك

مساء الأنوار - مدحت شلبي : سنكون في الخط الفاصل بين المتنافسين على انتخابات الأهلي والزمالك

«نار مرتضى ولا جنة عباس».. جماهير الزمالك ترفع راية الغضب في وجه سليمان

«نار مرتضى ولا جنة عباس».. جماهير الزمالك ترفع راية الغضب في وجه سليمان

خاص مع سيف - أحمد سليمان يعلن قائمته فى انتخابات الزمالك

خاص مع سيف - أحمد سليمان يعلن قائمته فى انتخابات الزمالك

خاص مع سيف - لقاء خاص مع أحمد سليمان المرشح لرئاسة نادى الزمالك وحديث عن قائمته الانتخابية

خاص مع سيف - لقاء خاص مع أحمد سليمان المرشح لرئاسة نادى الزمالك وحديث عن قائمته الانتخابية