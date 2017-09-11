براءة ممدوح عباس من دعاوى شيكات تامر النحاس

كتب -صابر المحلاوي :

قضت محكمة جنح مستأنف العجوزة، اليوم الاثنين، ببراءة رجل الأعمال ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، من دعاوى الشيكات المقدمة من وكيل اللاعبين تامر النحاس أرقام 25306 لسنة 2016 جنح مستأنف عجوزة، و 20920 لسنة 2016 جنح مستأنف عجوزة .

وكانت محكمة جنح الدقي، قضت في وقت سابق بالحبس 3 سنوات على ممدوح محمد فتحي عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، لاتهامه بإصدار شيكات دون رصيد لصالح، إلا أنه تقدم بمعارضة.