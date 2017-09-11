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«أودي» تطور برامج القيادة الآلية في سياراتها

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«أودي» تطور برامج القيادة الآلية في سياراتها «أودي» تطور برامج القيادة الآلية في سياراتها

التحرير

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أكدت شركة "أودي" الألمانية، عزمها إطلاق نموذج اختباري جديد لسياراتها، مزودة بتقنية التواصل بين السيارات المختلفة ومدعمة برامج للقيادة الآلية.

وبحسب موقع "جير أوف بيز"، فإن الشركة الألمانية أضافت إمكانية التعلم، بما يخدم قدرة وكفاءة السيارات المدعمة بالبرامج الخاصة بالقيادة الآلية، والتي تمثل إحدى أهم بنود التطوير التقني لأودي.

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وتمنح "أودي" القدرة الخاصة لسياراتها بالقيادة الآلية في الطرق السريعة وعلى سرعات عالية بشكل تقني كامل، ودون أدنى مستويات تدخل العنصر البشري في القيادة.

 

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