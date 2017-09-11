هنري تطالب بتدخل البرلمان في أزمة إعادة توطين سكان النوبة بأراضيهم

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طالبت النائبة نادية هنري بتجديد تدخل مجلس النواب في أزمة إعادة توطين المواطنين في النوبة، من خلال عقد جلسات استماع لسكان النوبة، للتفاوض والوصول لنتيجة ترضي جميع الأطراف.

وأضافت هنري، في بيان، اليوم، الإثنين، أنه من الأفضل التفاوض لحل هذه الأزمة دون تصعيد، لافتة إلى ضرورة التعامل بروح القانون مع شباب النوبة الذين تم القبض عليهم في مسيرة الدفوف.

وأوضحت أنه «حتى وإن كانوا نظموا المسيرة دون الحصول على تصريح بالتظاهر، فالمسيرة كانت سلمية بالأغاني والدفوف، وهدفها توصيل أصواتهم والمطالبة بحقوقهم»، مشيرة إلى أن مطالب المواطنين المصريين بالنوبة يحميها الدستور بموجب المادة ٢٣٦، التى نصت على حقهم في أراضيهم وفي إعادة التوطين.

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ولفتت إلى أنه لا بد من إحداث توافق ما بين هذه المادة وبين القرار ٤٤٤ الذي تم اتخاذه بشأن المناطق الحدودية، والذى يطالب سكان النوبة بإلغائه.

وتنص المادة 236 من الدستور على: «تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وفي أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون، وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون».

وييتعارض القرار 444 لسنة 2014 بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها، مع عودة سكان النوبة لأراضيهم وهو ما أحدث خلافًا.