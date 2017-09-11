«تضامن النواب» تبدأ مناقشة مشكلة الزيادة السكانية وأثرها على التنمية

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بدأت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، بمجلس النواب، اجتماعا، اليوم، الإثنين، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، لبحث مشكلة الزيادة السكانية وأثرها على التنمية.

يشارك في الاجتماع نائب وزير الصحة، والمشرفة على المجلس القومي للسكان، الدكتورة مايسة شوقي، وعدد من مسؤولي المجلس، لمناقشة استراتيجية عمل المجلس القومي للسكان، وحصيلة عمله خلال الفترة الماضية.

كان القصبي قد أعلن على هامش اجتماع اللجنة أمس، عن تنظيم جلسة حوار مجتمعي لمناقشة الموضوع نفسه، يوم 25 من سبتمبر الجاري، بحضور ممثلين عن الأزهر الشريف والكنيسة المصرية ومنظمات المجتمع المدني.

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وأشار إلى أن اللجنة وجهت الدعوة لرئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال لحضور جلسة الحوار المجتمعي، وكذلك مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام، وغيرهما من كبار رجال الدين.

وحسب القصبي، تناقش الجلسة، اليوم، آليات خفض معدل النمو السكاني والتوعية بالقضية السكانية، والرعاية المتكاملة للسكان، وسبل تمكين المرأة، ورفع معدلات النمو الاقتصادي.