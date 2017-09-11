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استجابة لـ«التحرير».. حل أزمات نجوع الزينية بحري بالأقصر

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استجابة لـ«التحرير».. حل أزمات نجوع الزينية بحري بالأقصر استجابة لـ«التحرير».. حل أزمات نجوع الزينية بحري بالأقصر

التحرير

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أعرب أهالي نجوع الزينية بحري بالأقصر، عن سعادتهم بعد حل مشكلتي ضعف المياه والكهرباء، وذلك في استجابة لما نشرته التحرير عن معاناتهم في تقرير بعنوان: مأساة 10 آلاف في نجوع الزينية بالأقصر.. «موطن الذئاب» الذي لا تعرفه .

وقال معتصم حرز الله أحد أهالي نجوع  الزينية بحري: إن "بعض المسئولين بمجلس المدينة تواصلوا معنا بعد نشر التقرير عن معاناتنا، ووعدوا بحل المشكلات التي نعاني منها، لافتًا إلى أنه حتى الآن، تم حل أزمة الكهرباء ورفع الجهد بعد القيام بعملة توزيع التيار بشكل أفضل من قبل الكهرباء، كما تم وعدهم بتركيب محول أكبر في الجهد خلال الخطة الاستثمارية الحالية.

وأوضح "حرز الله" أن مسئولو المياه قاموا بحل المشكلة بعد توصيل خط جديد من 12  إلى 16 بوصه، وضمه للقديم، مما ساهم في سرعة وصول المياه وضخها بكميات مناسبة، وننتظر توصيل خط مباشر للقرية من المحطة الرئيسية.

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ولمطالعة التقرير السابق نشره اضغط هنا:

وأكد أن هناك مقايسات قام بها عاملون بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لقطعة الأرض التي تم تخصيصها، بالإضافة إلى مقايسات داخل النجوع، لاتخاذ الإجراءات لأماكن توصيل الشبكات، الأمر الذي أدى إلى انبعاث روح الأمل مجددًا للأهالي وتنتظر المزيد من الاهتمام بعد تهميشهم سنوات عديدة.   

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التحرير

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