السيسي: نواجه كل المنظمات الإرهابية دون انتقائية

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الفريق أول جوزيف فوتيل، قائد القيادة المركزية الأمريكية، بمقر رئاسة الجمهورية، في مصر الجديدة، اليوم الإثنين، وذلك بحضور الفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والقائم بأعمال سفير الولايات المتحدة بالقاهرة.

قال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد أهمية العلاقات العسكرية بين مصر والولايات المتحدة، والتي تعد محورا رئيسيا للتعاون القائم بين البلدين.

ورحب السيسي بانطلاق فعاليات التدريب المصري الأمريكي المشترك "النجم الساطع 2017"، الذي يقام خلال الفترة من 10 إلى 20 سبتمبر الجاري، بقاعدة محمد نجيب العسكرية، مشيرا إلى ما يعكسه هذا التدريب من أهمية وعمق التعاون العسكري بين البلدين، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة، التي تتطلب تضافر الجهود للتصدي للتحديات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم.

واستعرض الرئيس الجهود التي تبذلها مصر لمكافحة الإرهاب، من خلال تبنى استراتيجية شاملة تراعى فيها الأبعاد الثقافية والاجتماعية والاقتصادية بجانب العسكرية والأمنية، سعيا لاقتلاع الإرهاب من جذوره، ومواجهة التهديدات التي يفرضها على مصر والمنطقة والعالم بأسره، فضلا عن التصدي للدول والجهات التي تدعم الإرهاب وتموله، مع ضرورة مواجهة كل المنظمات الإرهابية دون انتقائية.

شاهد أيضا

وأضاف المتحدث الرسمي أن قائد القيادة المركزية الأمريكية أكد حرص بلاده على استمرار تطوير علاقات الشراكة مع مصر وتعزيز التعاون معها، معربا عن ترحيبه باستئناف تدريبات النجم الساطع، ومؤكدا أهميتها في تعزيز جهود البلدين في مواجهة التحديات المشتركة وعلى رأسها خطر الإرهاب.

وأشاد قائد القيادة المركزية الأمريكية بمحورية دور مصر في المنطقة، مؤكدا التزام الولايات المتحدة بتعزيز علاقاتها الاستراتيجية معها، كما أعرب عن تقديره للجهود المصرية فى مكافحة الإرهاب، مشددا على أهمية هذا الدور في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

وتناول اللقاء آخر التطورات على صعيد الأزمات التى تمر بها المنطقة، إذ أكد الرئيس أهمية استمرار العمل على التوصل إلى حلول سياسية لمختلف تلك الأزمات، والحفاظ على المؤسسات الوطنية بالدول التي تشهد هذه الأزمات، وصون سيادتها ووحدة أراضيها ومقدرات شعوبها، حتى يمكن استعادة الاستقرار بالمنطقة وتوفير مستقبل أفضل لشعوبها.