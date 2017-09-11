تأجيل محاكمة 13 متهما في «الهروب الكبير» لـ14 نوفمبر المقبل

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أمرت محكمة جنايات الإسماعيلية "الدائرة الثانية"، اليوم الإثنين، بتأجيل محاكمة 13 متهما بينهم تكفيريين في القضية المتداولة إعلاميا بـ"الهروب الكبير من سجن المستقبل" إلى جلسة 14 نوفمبر المقبل؛ لحضور المتهمين السابع والثامن من محبسهما.



صدر القرار برئاسة المستشار محمد نصر الدين بركات، وعضوية المستشارين محمد شرف الدين ومحمود الشربيني، وأمانة سر محمد فؤاد ومحمد عبد الستار.



كان المستشار عمرو سامي، المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسماعيلية، أحال 13 متهما هربوا من سجن المستقبل -في أكتوبر الماضي- ومن ساعدهم إلى محكمة الجنايات.