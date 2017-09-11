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وزير الصحة يرفض افتتاح مستشفى أبو المنجا بشبرا

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وزير الصحة يرفض افتتاح مستشفى أبو المنجا بشبرا وزير الصحة يرفض افتتاح مستشفى أبو المنجا بشبرا

التحرير

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رفض الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة افتتاح مسشفى أبو المنجا بشبرا الخيمة رسميًا اليوم، بسبب وجود نقص في القوى البشرية والتجهيزات الخاصة بالمستشفى واكتفى بإجراء جولة تفقدية بها.

وأكد "الوزير" أنه سيقوم بزيارة المستشفى خلال الشهر المقبل مرة أخرى للاطمئنان على وجود التجهيزات الطبية والبشرية بشكل كامل تمهيدًا لافتتاحها.

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جاء ذلك خلال جول وزير الصحة التفقدية والتي شملت مستشفى أبو المنجا والتعليمي والتأمين الصحي في القليوبية، رافقه  خلالها اللواء محمود عشماوي محافظ الإقليم وعدد من المسئولين وأعضاء مجلس النواب.

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التحرير

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