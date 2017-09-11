مساعد وزير الخارجية: تقرير «هيومان رايتس» قدم معلومات مغلوطة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قالت السفيرة ليلى بهاء الدين، مساعد وزير الخارجية لقطاع حقوق الإنسان، إن التقرير الصادر مؤخرا عن منظمة "هيومان رايتس ووتش" بشأن وجود عمليات تعذيب ممنهج في مصر، جاء مسيسا وقدم معلومات مغلوطة.

وذكرت بهاء الدين، خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الإثنين، لبحث سبل الرد على تقرير "هيومان رايتس"، أن تقرير المنظمة خرج بمقدمة سياسية وتضمن أسماء غير حقيقية، ما استدعى ردا فوريا صدر بعد ساعة واحدة من جانب وزارة الخارجية في هذا الشأن، إلى جانب إرسال نقاط حديث للجهات المعنية.

شاهد أيضا

وأضافت أن هناك لجنة من وزارة العدل ترد كذلك على الادعاءات والتقارير التي تتحدث عن الأوضاع في مصر، مشيرة إلى أن مصر تتعرض لحرب من منظمة "هيومان رايتس" تستدعي ردا على كل المستويات، وتحركات موازية على الصعيد الإعلامي.

واعتبرت السفيرة أن أفضل طريقة للرد على تقريرالمنظمة وغيره من التقارير التي توجه اتهامات مماثلة، إبراز الإنجازات التي تتم في مصر بشكل دائم.