حقوقيون: «رايتس ووتش» تدعم «الإخوان».. ونشر الحقائق أمام العالم هو الحل

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قالت داليا زيادة، مديرة المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة إن «منظمة هيومان رايتس ووتش تدافع عن جماعة الإخوان المسلمين»، مشيرة خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم، الإثنين، إلى أن المنظمة سبق لها أن حذرت الرئيس الأمريكي ترامب في بداية حكمه من المساس بالجماعة أو إدراجها ضمن التنظيمات الإرهابية.

وقال المستشار منصف سليمان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه «يوجد كثير من الحقائق التي رصدتها المؤسسة ولم يعلم عنها أحد أي شيء، منها إقرار عناصر من الإخوان المسلمين بأنه لا يوجد تعذيب وأنهم يعاملون أحسن معاملة»، متسائلا: لماذا لم يتم إعلان هذا؟ ونشر ما حدث بخصوص تعديل لائحة السجون لتتناسب مع المعايير الدولية.

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وأضاف سليمان أن المجلس القومي لحقوق الإنسان حصل على حقوقه في تعديل تشريعي، مشيرا إلى أن القانون لم يحدد آلية الزيارة للسجون ودور الرعاية النفسية، مطالبا بـ«نشر الحقائق أمام العالم لمواجهة المنظمات التي لم ترصد ما وقع من حوادث إرهابية».