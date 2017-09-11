رشوان: أجهزة الدولة لا تمد هيئة الاستعلامات بالمعلومات بل المجتمع المدني

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قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الهيئة ستعقد اليوم، الإثنين، لقاءً مع المراسلين الأجانب بمقرها الذي لم يستخدم منذ 14عاما، وستصدر بيانا من 250 كلمة مترجما لـ5 لغات، للرد على تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش عن التعذيب في السجون المصرية.

وأضاف رشوان اليوم، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الهيئة العامة للاستعلامات، كان لها 96 مكتبا حول العالم عام 1990، موضحا أنها الآن لها 16 مكتبا فقط، وأن الولايات المتحدة الأمريكية، وأمريكا الجنوبية بهما مكتب واحد فقط للهيئة، وبالتالي يجب أن تدعم الدوله الهيئة حتى تستطيع القيام بدورها كاملا.

وأشار إلى أن جهات الدولة المختلفة «لا تعطينا معلومات، ونحصل على المعلومات من منظمات المجتمع المدني»، مضيفا أن «هناك 110 ظباط شرطة حسب التقارير، منهم من تمت محاكمتهم وهم 60 ضابطا، وهناك 45 أمام المحكمة الجنائية الآن».

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وأوضح رشوان أن «لدينا في وزارة الداخلية 40 ألف ضابط و300 ألف موظف مدني، وعندما تتحدث هيومن رايتس ووتش في تقريرها بأن هناك 19 حالة تعذيب فهي نسبة ضئيلة جدا، حيث إنها أعلنت في تقريرها أنها تعمل عليه منذ فبراير 2016 أي سنة وسبعة أشهر، وهذا يؤكد أن التقرير مليء بالمغالطات».

وأكد أن أفضل طريقة للتعامل مع التقرير هي المواجهة، مطالبا بضرورة التعاون بين كل أجهزة الدولة.