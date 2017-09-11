لجنة تحكيم مسابقة ملكة جمال مصر تختار 27 متنافسة على اللقب

كتبت- هاجر حاتم:

اختارت لجنة تحكيم مسابقة ملكة جمال مصر27 مشتركة من بين أكثر من 2000 متقدمة لهذا العام، للتأهل للمرحلة النهائية بعد خضوعهن لاختبارات القبول، التي أقيمت السبت الماضي بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

نشرت الصفحة الرسمية للمسابقة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أسماء المترشحات للحفل النهائي الذي سوف يقام يوم الجمعة 29 سبتمبر الجاري.

يذكر أن لجنة تحكيم المسابقة تكونت من عدة أعضاء، على رأسهم رئيسة المسابقة الدكتور "آمال رزق"، ومن الأعضاء الفنانة راندا البحيري ورانيا منصور وأحمد فريد وسارة نخلة، وملكة جمال مصر للعام الماضي "نادين أسامة"، وملك جمال العالم "مصطفى جلال" وغيرهم.

وأوضحت الدكتورة آمال رزق في وقت سابق لـ "مصراوي" ان ملكات الجمال يتم اختيارهم بعناية وعلى أسس عالمية، حتى يتم تأهيل الفائزة لملكة جمال الكون والعالم، حتى عندما وضعت شروط التقدم كانت تتماشى مع المواصفات العالمية لملكات العالم.