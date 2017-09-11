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السر وراء البكاء عند تقطيع البصل.. وكيف تتغلبين عليه؟

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مصراوي Masrawy

السر وراء البكاء عند تقطيع البصل.. وكيف تتغلبين عليه؟

02:41 م الإثنين 11 سبتمبر 2017

السر وراء البكاء عند تقطيع البصل.. وكيف تتغلبين عليه؟

السر وراء البكاء عند تقطيع البصل.. وكيف تتغلبي عل

كتبت - ندى غنيم

عندما نقوم بتقطيع البصل في غضون ثواني قليلة تلاحظ الشعور بالحرق والدموع، وتتسأل لماذا يدفعنا البصل للبكاء.

وبحسب ما ذكره موقع "scientific american "، فأن اللحظة التي تبدأ فيها في تقطيع البصل فأنك تغير في كيميائة، حيث إن تقطيع البصل يمزق خلاياه.

ويمكنك تشبيه جدار البصل بالبالون المتماسك الذي يحتفظ بداخله بمحتويات الخلية و عندما تخرقه السكين فإنه يتمزق لتهرب منه الإنزيمات الجزيئات و
بعض تلك الإنزيمات يحلل مركبات الكبريت الموجودة في البصل.

ويؤدي ذلك إلى توليد أحماض السلفونيك وتحول التفاعلات الكيميائية الأخري أحماض السلفونيك إلى غاز متطاير و مهيج للعينين يُطلق عليه العامل المثير للدموع في البصل وعندما يندفع هذا الغاز إلى العينين، تأمر القنوات الدمعية بإفراز الدموع للتخلص من تلك المادة التي من المحتمل أن تكون ضارة.

وأجرى بعض الباحثون في اليابان باختبارات زراعة بصل لا يسبب البكاء حيث قاموا بإسكات أحد الجينات التي تقوم بتصنيع العامل المثير للدموع في البصل، ذلك الغاز المتطاير الذي يسبب تهيج العينين ولكن لم يتوفر في الأسواق حتي الأن.

لذلك إليكم بعض الحيل حتي تستطيع التقليل من أنهمار الدموع اثناء تقطيعة :
- حفظ البصل في الثلاجة أو " الفريزر " لمدة 30 دقيقة علي الأقل قبل تقطيعة
- غلي البصل لدقائق قصيرة
- تقطيع البصل تحت الماء الجاري في الحوض لمنع الغاز من الوصول للعينين
- ارتداء نظارة شمسية أثناء تقطيعه
- تشغيل المروحة عند تقطيع البصل
- تغير السكين الذي تستخدمه

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