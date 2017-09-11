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تقرير: اعتقال مقربين من رئيس الوزراء الجزائري السابق

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مصراوي Masrawy

تقرير: اعتقال مقربين من رئيس الوزراء الجزائري السابق

02:56 م الإثنين 11 سبتمبر 2017

تقرير: اعتقال مقربين من رئيس الوزراء الجزائري السابق

رئيس الوزراء السابق عبد المجيد تبون

الجزائر- (د ب أ):

أفاد تقرير إخباري بأن أجهزة الأمن الجزائرية، اعتقلت في الأيام الأخيرة مقربين من رئيس الوزراء السابق، عبد المجيد تبون، أغلبهم رجال أعمال.

وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أنهى مهام تبون، على نحو مفاجئ منتصف شهر أغسطس الماضي، بعد 80 يوما من تعيينه رئيسا للوزراء خلفا لسلفه عبد المالك سلال، ليعين بدلا منه احمد اويحيى.

وكشف الموقع الإخباري الالكتروني " الجيري وان"، الذي يوصف على أنه مقرب من جهات محسوبة على رئاسة الجمهورية، أن من بين المعتقلين البرلماني السابق، عمر عليلات، وكريم خيار الذي رافق تبون في سفره إلى تركيا ثم إلى مولدافيا، وأيضا رجل أعمال ابن لواء في الجيش، وابن لواء آخر متوفى.

وشملت عملية الاعتقال أيضا، أحمد مدني، الذي كان يشغل منصب مسؤول مديرية الإعلام بوزارة الإسكان عندما كان تبون على رأسها، قبل أن يرافقه إلى رئاسة الوزراء.

وأشار الموقع إلى إمكانية اعتقال أشخاص آخرين في الأيام المقبلة، لافتا إلى أن تبون، اجتمع برجال أعمال أتراك في اسطنبول الذين وضعوا تحت تصرفه طائرة خاصة نقلته إلى مولدافيا البلد، الذي يوجد ضمن القائمة السوداء للتهرب الضريبي التي وضعها الاتحاد الأوروبي.

ولم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن يؤكد أو ينفي هذه الأخبار.

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