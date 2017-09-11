سامح شكري يؤكد التضامن الكامل بين الدول الأربع حول قطر

القاهرة- (د ب أ):

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري استمرار التنسيق والتشاور والتضامن الكامل بين الدول الأربع الداعية إلى محاربة الإرهاب، مصر والسعودية والبحرين ودولة الامارات العربية المتحدة، بشأن قطر وسعيها للحفاظ على مصالحها.

وقال شكري، في تصريحات على هامش مؤتمر حفظ السلام المنعقد اليوم بالقاهرة، إن "هذا التوجه هو توجه متصل بين الدول الأربع في أمور ليس فيها أي مهادنة، لأن هذه الظاهرة الارهابية، وأي دعم يوفر للمنظمات الارهابية، لا بد ان ينقضي".

وأضاف شكري "أننا لا يمكن أن نكون أمناء في عملنا في اطار تحالفات دولية للقضاء على الإرهاب، وهناك من يرعى الارهاب ويحتضن الجماعات والتنظيمات الارهابية" مشددا على اهمية العمل على تغيير هذا المسلك.

وأكد شكري على استمرار الدول الاربع في تناول هذا الأمر من خلال التنسيق فيما بينها والثبات على مواقفها المبدئية.

وحول جولة المفاوضات القادمة بآستانة بشان سورية ، أكد الوزير أن الهدف من هذه الجولة هو تهدئة الصراع العسكري في سورية، وقد حققت الجولات السابقة انجازات في الماضي، متمنيا أن تتسع رقعة عملها ويتم الاستقرار في سورية بشكل كامل، وأن ينتهى الصراع العسكري بشكل كامل نظرا لما تعرض له الشعب السوري من مخاطر وما قدمه من تضحيات.

وشدد شكري على ضرورة ايجاد حلول سياسية للأزمات والمشكلات وفقا لإرادة الشعوب وان يتم صياغة المستقبل في اطار الحلول النابعة من هذه الارادة.

وفيما يخص العلاقات المصرية الايطالية ، قال الوزير شكري إن مصر تؤكد دوما على اهمية العلاقات التاريخية بين البلدين، سواء على المستوى السياسي أو الشعبي.

وأوضح "أننا كان لدينا الرغبة في تخطى بعض العقبات التي نتجت عن احداث مؤسفة، ونحن على طريق استعادة العلاقات لزخمها الطبيعي، وعودة السفيرين المصري والايطالي الى مواقع عملهم حتى تستمر الاتصالات وتعود العلاقات إلى أعلى المستويات تحقيقا للأهداف والمصالح المشتركة".