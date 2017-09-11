نتنياهو يصل اليوم إلى بوينس آيرس في مستهل جولة بأمريكا اللاتينية

تل أبيب- (د ب أ):

يصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم، الاثنين، إلى بوينس آيرس في مستهل جولة تاريخية تشمل أيضا كولومبيا والمكسيك، ليكون بذلك نتنياهو هو أول رئيس وزراء إسرائيلي يزور أمريكا اللاتينية وهو في منصبه.

ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري ورئيس باراجواي هوراسيو كارتس خلال زيارته التي تستمر يومين للأرجنتين، التي سيزور فيها معالم مهمة للجالية اليهودية المحلية في العاصمة.

وسيحضر رئيس الوزراء مراسم ستقام في موقع التفجير الذي استهدف عام 1992 السفارة الإسرائيلية وأسفر عن مقتل 29 شخصا، وكذلك في مركز للجالية اليهودية تعرض لتفجير عام 1994 وأسفر عن مقتل 85 .

ويرافق رئيس الوزراء وفد من رجال الأعمال الإسرائيليين المتخصصين في مجالات الزراعة والمياه والاتصالات والطاقة.

وتأتي الجولة في وقت يواجه فيه نتنياهو اتهامات فساد متزايدة في الداخل. كما قد يتم توجيه اتهام رسمي لزوجته سارة، التي ترافقه في الزيارة، بإساءة استخدام أموال الدولة، وفقا لما أعلنه الادعاء العام الإسرائيلي الأسبوع الماضي.

ومن المقرر أن يتوجه نتنياهو بعد غد الأربعاء إلى كولومبيا ثم المكسيك. ومن المقرر أن يغادر الجمعة القادمة إلى نيويورك حيث سيلقي خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 سبتمبر.