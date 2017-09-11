تأجيل دعوى وقف إشهار مؤسسة الاختفاء القسري لـ 24 ديسمبر
تأجيل دعوى وقف إشهار مؤسسة الاختفاء القسري لـ 24 ديسمبر
02:47 م الإثنين 11 سبتمبر 2017
مجلس الدولة
كتب- محمود الشوربجي:
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، اليوم الاثنين، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من إبراهيم لويس شحاتة بصفته وكيلا عن مؤسسة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري لجلسة 24 ديسمبر المقبل.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 33561 لسنة 69 قضائية، كلا من وزير التضامن الاجتماعي ومحافظ القاهرة، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة، ومدير إدارة الزيتون للتضامن الاجتماعي.
وطالبت الدعوى بإيقاف قرار رفض الجهات الإدارية إشهار المؤسسة مقيمة الدعوى والتعنت في الاعتراف بها.
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