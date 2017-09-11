ضبط 67 قضية مخدرات و55 قضية سلاح فى حملات بالقاهرة

كتب- فتحي سليمان وسامح غيث:

شنت القطاعات الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملة تفتيشية موسعة؛ لضبط الخارجين عن الشرعية والقانون بمختلف أحياء العاصمة.

واستهدفت الحملة - التى شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، وأشرف عليها اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة - إحكام السيطرة الأمنية على كافة القطاعات والمناطق بالعاصمة، والقضاء على البؤر الإجرامية؛ وذلك في ضوء أسلوب العمل الميداني الذي يرتكز على الرصد المبكر والتحليل لكافة صور الخروج على الشرعية والقانون، وتحديد المناطق التي قد تحتاج إلى استهدافها بحملات انضباطية وأمنية؛ وذلك بأحياء (زهراء المعادي، ومصرالقديمة، والبساتين، والنزهة، ومدينة نصر، والقاهرة الجديدة، والأزبكية، والموسكي، والسيدة زينب، والدرب الاحمر، وشبرا، وبولاق أبوالعلا، والوايلى والظاهر).

واعتمدت خطة الحملة التى شارك فيها ضباط (نظام، بحث)، وأفراد قطاع القاهرة الجديدة، وسيارات مسلحة من شرطة النجدة، وقوات أمن القاهرة، ومجموعات مسلحة من الإدارة العامة للعمليات الخاصة بالأمن المركزي، على تقسيم المنطقتين إلى نطاقات، مع إحكام السيطرة على كل نطاق، من خلال منافذ ونقاط حدودية، ومن ثم مداهمة الخارجين عن القانون، والوارد بشأنهم معلومات جنائية.

وأسفرت جهود الحملة في مجال البحث الجنائى، عن ضبط 67 قضية مخدرات، و8 قضايا سلاح ناري، و47 قضية سلاح أبيض، و79 قضية تموينية، و4 هاربين من المراقبين، وقضية إتجار في الألعاب النارية بمضبوطات بلغت 900 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام والأشكال، و36 قضية مصنفات، و189 قضية تسول، وفحص 174 شقة مفروشة، و28 فندقا، وتنفيذ 3 آلاف و280 حكم حبس، وألف و609 أحكام غرامات، وألف و53 حكم مخالفات، و102 حكم جنايات، وفى مجال المرور، عن سحب 237 رخصة متنوعة، وضبط 250 مخالفة تعطيل لحركة المرور، و190 مخالفة متنوعة، و98 مخالفة انتظار في الممنوع، و104 دراجات بخارية مخالفة، بالإضافة إلى التصالح الفوري في 664 مخالفة.

كما أسفرت جهود الحملة في مجال المرافق، عن تنفيذ ألف و84 قرار إزالة إدارية، وضبط 190 مخالفة إشغال طريق، و77 مخالفة بيئة و80 قضية إدارة محال عامة بدون ترخيص، و56 بائعا جائلا، و24 منادى سيارات بدون ترخيص، و45 مخالفة مقاهى، وغلق 5 محال بدون ترخيص.

وشدد اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة على ضرورة الاستمرار في تلك الحملات؛ للقضاء على كافة الظواهر الإجرامية، وإشعار المواطنين بالتواجد الأمني الفعال ..وقد لاقت الحملة استحسان أهالي المنطقة.