تأجيل دعوى إسقاط الجنسية عن الطالب المصري المكرم في إسرائيل لـ 24ديسمبر

كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، اليوم الاثنين، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن هيثم حسانين "طالب" الذي تم تكريمه من جامعة تل أبيب الإسرائيلية، لجلسة 24 ديسمبر المقبل.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم ٧٢٤٢١ لسنة ٧١ قضائية كلا من وزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء.

قالت الدعوى إن جامعة تل أبيب كرمت هيثم حسانين في حفل تخرجها السنوي لطلاب الماجستير الدوليين، وقد ألقى خطابا أمام الجامعة قائلا "نشأتى الريفية جعلتني محاطا منذ طفولتي بالمواقف العدائية النمطية لإسرائيل والتي يراها المصريون عدوا أبديا لا يجب التعامل معه كما أراها في الأفلام ووسائل الإعلام بلد المتآمرين والجواسيس واللصوص، متابعا: "نفكر كثيرا فيما نفترضه فقد يكون عكس الحقيقة".