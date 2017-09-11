ربع مليون جنيه تبرع من محافظة أسيوط لصالح معهد جنوب مصر للأورام

أسيوط – أسامة صديق:

أعلن الدكتور أحمد عبده جعيص، رئيس جامعة أسيوط، اليوم الإثنين، تلقي معهد جنوب مصر للأورام جامعة أسيوط، تبرعًا من محافظة أسيوط بقيمة ربع مليون جنيه، لصالح علاج مرضى السرطان غير القادرين بالمعهد.

وأشاد بمجهودات المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، وحرصه على توطيد أواصر التنسيق والتعاون مع الجامعة في شتى المجالات، إلى جانب اهتمامه بشكل خاص بدعم القطاع الطبي بجامعة أسيوط، ومتابعة ما تقدمه مستشفيات أسيوط الجامعية بمختلف تخصصاتها من خدمة طبية متميزة وعلى أعلى مستوى وعدم توانيه في المساهمة العاجلة لتذليل أي عقبات طارئة قد تؤثر على سير الخدمة بها، أو تعيق عمل المنظومة الطبية بالجامعة.

وأشار الدكتور مصطفى الشرقاوي، عميد معهد جنوب مصر للأورام، إلى أن تبرع محافظة أسيوط، يأتي استكمالًا لنشاط المحافظ المكثف منذ توليه مسئولية العمل في المحافظة لدعم تنفيذ خطة تطوير معهد جنوب مصر للأورام جامعة أسيوط، ما ساهم بشكل كبير في التوسع وتطوير الخدمة العلاجية والتشخيصية التي يقدمها المعهد بما يقرب من 40 ألف مريض سنويًا من مختلف محافظات الصعيد، وأشاد بتوجيهه بسرعة توفير المعدات اللازمة لإنشاء مبنى العلاج الإشعاعي الجديد بالمعهد وسرعة تشغيله في وقت وجيز.