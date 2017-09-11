عاطل يقتل زميله بسبب خلافات مالية بينهما بالقليوبية
عاطل يقتل زميله بسبب خلافات مالية بينهما بالقليوبية
02:52 م الإثنين 11 سبتمبر 2017
مطواة
القليوبية - أسامة علاء الدين:
مزق عاطل في قرية عرب العيايدة، التابعة لمركز الخانكة، جسد زميله بسلاح أبيض، وأصابه بجرح نافذ في البطن أودى بحياته، بسبب خلافات مالية بينهما.
تلقى اللواء محمد توفيق مدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بمصرع "شحتة. م" عاطل، إثر إصابته بجرح نافذ في البطن ونزيف حاد.
وكشفت التحريات، عن أن مرتكب الواقعة زميله "عصام. ع" عاطل، حيث كانا متواجدين بمنزل زميلهم "أحمد. ح" ونشبت مشاجرة بينهما لخلافات مالية، فقام القاتل بالاعتداء على المجني عليه بواسطة سلاح أبيض "مطواة" وإحداث إصابته التي أودت بحياته.
وتحرر المحضر اللازم وكلفت النيابة بتشريح الجثة للتأكد من سبب الوفاة وتولت التحقيق.
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