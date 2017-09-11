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بالصور.. مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا يتفقد الحالة الأمنية بالمنوفية

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مصراوي Masrawy

بالصور.. مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا يتفقد الحالة الأمنية بالمنوفية

02:52 م الإثنين 11 سبتمبر 2017

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المنوفية - مروة فاضل:

تفقد اللواء إبراهيم الشناوي، مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، اليوم الإثنين، الحالة الأمنية والمرورية بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، رافقه فيها اللواء أحمد عتمان مدير أمن الإقليم.

وتفقد خدمات كنيسة المطرانية بمدينة شبين الكوم، ومركز شبين الكوم، وقسم شبين الكوم والترحيلات، والنوبتجية وغرف الحجز والسلاح.

والتقى الشناوي بالضباط والأفراد وطالبهم باليقظة التامة وشدة ملاحظة الحالة الأمنية وتلافي أي سلبيات من شأنها أن تؤثر على الأداء الأمني والخدمي للمواطنين.

ووجه مساعد الوزير، بمواجهة أي مستجدات ورفع الكفاءة القتالية لديهم وسرعة الرد لمجابهة كافة المخاطر والحفاظ على الأمن الشخصي ليتمكنوا من تحقيق أقصى درجات الأمن بين المواطنين.

ونبه باليقظة التامة وتوسيع دائرة الاشتباه وحسن معاملة الجمهور وتطبيق القانون بكل حسم وحزم ومراعاة حقوق الإنسان.

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