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الإعدام لـ 3 إرهابيين استهدفوا كمينا أمنيا في الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

الإعدام لـ 3 إرهابيين استهدفوا كمينا أمنيا في الإسكندرية

02:50 م الإثنين 11 سبتمبر 2017

الإعدام لـ 3 إرهابيين استهدفوا كمينا أمنيا في الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد عبدالحميد الخولي، اليوم الإثنين، بمعاقبة 3 أشخاص بالإعدام شنقًا، والسجن 10 سنوات لإثنين آخرين في القضية رقم 1110 لسنة 2016، لتكوينهم خلية إرهابية استهدفت كمينًا أمنيًا متحركًا، وقتل فرد شرطة والشروع في قتل رائد، وأربعة أفراد شرطة آخرين محدثين بهم إصابات بالغة.

وترجع أحداث القضية عندما قام كل من المتهمين "إسماعيل. س"، و"سمير. أ"، و"رمضان. ك"، و"محيي. م"، و"محمد. أ" بمهاجمة كمين شرطة متحرك بمنطقة المنتزه، أثناء تأدية عمله واستعراض القوة والتهديد واستخدام العنف ضدهم، وإطلاق الأعيرة النارية عليهم بقصد إزهاق أرواح جميع أفراد الشرطة، مستخدمين في ذلك أسلحة نارية آلية سريعة الطلقات.

وأسفر الحادث عن مقتل رقيب شرطة "مصطفى. أ"، وإصابة الرائد "محمود. أ" بإصابات بالغة، وكل من "منشاوي. ح"، مساعد شرطة بقسم المنتزه ثان، و"جمال. ع" رقيب شرطة بذات القسم.

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