محافظ السويس يلتقي وفدا صينيا لبحث فرص الاستثمار

السويس - حسام الدين أحمد:

استقبل اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، وفدًا من المستثمرين الصينيين، برئاسة جاكي لي رئيس جمعية مستثمري رجال الأعمال المصرية الصينية، لبحث فرص الاستثمار والتآخي بين السويس ومقاطعة خونان الصينية في مجالات التعليم والتعدين والصناعة والصحة والري والثقافة.

وبحث اللواء حامد مع جاكي لي، إنشاء مدينة تعليمية متكاملة وجامعة صينية وقرية سياحية استشفائية، تتركز على استخدام الطب الصيني القديم في العلاج، بدون آية عقاقير، مع إنشاء مصنع للرمل الزجاجي.

وعرض محافظ السويس، خلال اللقاء الذي عقد اليوم الإثنين، بمكتبه في الديوان العام، إمكانيات وفرص الاستثمار المتاحة في المحافظة، وما تتمتع به من موانئ والمناطق الصناعية المرفقة، وشبكة الطرق التي تربط السخنة والسويس، بالمحافظات المجاورة.

وأبدى الجانب الصيني استعداده للاستثمار بالسويس، خاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في إشارة إلى وجود استثمارات صينية ضخمة بالشركة المصرية الصينية "تيدا".