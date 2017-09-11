مبادرة من "أوقاف أسيوط" للقضاء على الخصومات الثأرية

أسيوط – أسامة صديق:

أعلن الدكتور عبدالناصر نسيم، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، اليوم الإثنين، في تصريح صحفي، تنفيذ مبادرة جديدة من نوعها تقوم بها مديرية الأوقاف بالمحافظة في إطار خطة دعوية كبيرة لنشر الأمن والأمان والطمأنينة بين أبناء المناطق الملتهبة التي تقع بها حوادث الثأر والمنازعات.

وقال وكيل الوزارة: "إن المبادرة تستهدف توعية أفراد المجتمع وخاصة الشباب بخطورة الأمر من حيث أنه إزهاق للأرواح، وقتل للنفس التي حرم الله إلا بالحق، وأن من مقتضيات الحق الوارد في الآيات رد الأمر إلى أهله، ثم بيان أن من عادات الجاهلية المتأصلة التي ينبغي إبطالها، قول الواحد أن يأخذ فيمن قتل له ثلاثة أو عشرة، وهو بجهله وعصبيته هذه يفتري ويتجرأ على الله عز وجل في حكمه وشرعه القائل فيه "وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس"، بل الواجب نشره أن من تجرأ فحمل السلاح وأزهق به روحًا أن يقدمه أهله إلى العدالة حقنًا للدماء، ونبذًا للعصبية التي قال عنها رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم: "دعوها فإنها منتنة".

وأوضح وكيل الوزارة أن المبادرة تتضمن تسيير قافلة من عدد خمسين إمامًا متميزًا، ينزلون على أرض الواقع في المناطق الملتهبة بالنزاعات والخصومات لرأب الصدع ونزع فتيل الأزمات حين وقوعها، والعمل على تخفيف الآثار المترتبة على الخصومة، موزعين على خمسين مسجدًا لتغطية المنطقة بأرجائها، لعقد قافلة مجمعة في أكبر المساجد بحضور أهالي المنطقة وأطراف الخصومة لتهدئة الأوضاع.