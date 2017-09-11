الأوقاف: اختبارات تحديد المستوى لخطباء المكافأة 15 أكتوبر
الأوقاف: اختبارات تحديد المستوى لخطباء المكافأة 15 أكتوبر
02:45 م الإثنين 11 سبتمبر 2017
كتب ــ محمود مصطفى:
قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عقد امتحانات تحديد المستوى لخطباء المكافأة من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وشاغلي الدرجات الوظيفية العليا والممتازة يوم الأحد الموافق 15 أكتوبر المقبل.
وأوضحت وزارة الأوقاف، أن اختبارات تحديد المستوى ستشمل المحالين للمعاش من خريجي الأزهر الشريف الذين سبق لهم العمل العلمي أو الدعوي بالأزهر الشريف أو وزارة الأوقاف، وذلك كله بالنسبة لمن لم ينجحوا في امتحان تحسين المستوى المالي لخطباء المكافأة.
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