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إحالة 224 عاملا بعدد من الوحدات الخدمية في الدقهلية للتحقيق

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مصراوي Masrawy

إحالة 224 عاملا بعدد من الوحدات الخدمية في الدقهلية للتحقيق

02:35 م الإثنين 11 سبتمبر 2017

إحالة 224 عاملا بعدد من الوحدات الخدمية في الدقهلية للتحقيق

الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية

الدقهلية- رامي القناوي:

قرر الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، إحالة 224 من العاملين بالوحدات الخدمية بنطاق المحافظة لتركهم العمل بدون تصريح قانوني.

وكلف الشعراوي، وكلاء وزارات الصحة والرياضة والزراعة والطب البيطري والتموين، ورؤساء مراكز ومدن أجا، ميت غمر، منية النصر، شربين، طلخا، المنصورة، ميت سلسيل، غرب، بلقاس، بني عبيد بإجراء التحقيقات في حالات الغياب وترك العمل مع مديري الوحدات المغلقة.

جاءت قرارات المحافظ، عقب إطلاعه على التقرير المعروض من المهندس مختار الخولي، السكرتير العام المساعد، لنتائج لجنة المرور خلال إجازة عيد الأضحى على عدد من القطاعات الحكومية لمتابعة مدى انضباط وسير عمل النوبتجيات.

وشدد الشعراوي، على ضرورة استمرار حملات المتابعة الميدانية للوقوف على سير العمل بمختلف قطاعات الخدمة

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