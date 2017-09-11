بالصور.. وزير الصحة يرفض افتتاح مسشفى بشبرا بسبب نقص التجهيزات
بالصور.. وزير الصحة يرفض افتتاح مسشفى بشبرا بسبب نقص التجهيزات
02:26 م الإثنين 11 سبتمبر 2017
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"السباعية" للإنشاد الديني تشارك بـ"سنار عاصمة الثقافة الإسلامية" في
القليوبية - أسامة علاء الدين:
رفض الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، افتتاح مسشفى أبوالمنجا بشبرا الخيمة اليوم الإثنين، بسبب وجود نقص في القوى البشرية والتجهيزات، مشيرًا إلى أنه سيتفقد المستشفى خلال الشهر المقبل مرة أخرى تمهيدًا لافتتاحه.
جاء ذلك، خلال جولة وزير الصحة التفقدية، اليوم الإثنين، والتي شملت مستشفى أبوالمنجا والتعليمي، والتأمين الصحي في القليوبية، رافقه اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية وعدد من المسؤولين، وأعضاء مجلس النواب.
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