بالصور.. وزير الصحة يرفض افتتاح مسشفى بشبرا بسبب نقص التجهيزات

القليوبية - أسامة علاء الدين:

رفض الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، افتتاح مسشفى أبوالمنجا بشبرا الخيمة اليوم الإثنين، بسبب وجود نقص في القوى البشرية والتجهيزات، مشيرًا إلى أنه سيتفقد المستشفى خلال الشهر المقبل مرة أخرى تمهيدًا لافتتاحه.

جاء ذلك، خلال جولة وزير الصحة التفقدية، اليوم الإثنين، والتي شملت مستشفى أبوالمنجا والتعليمي، والتأمين الصحي في القليوبية، رافقه اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية وعدد من المسؤولين، وأعضاء مجلس النواب.