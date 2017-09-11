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انطلاق الاجتماعات التمهيدية لمؤتمر الشمول المالي في شرم الشيخ

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مصراوي Masrawy

انطلاق الاجتماعات التمهيدية لمؤتمر الشمول المالي في شرم الشيخ

02:23 م الإثنين 11 سبتمبر 2017

انطلاق الاجتماعات التمهيدية لمؤتمر الشمول المالي في شرم الشيخ

انطلاق الاجتماعات التمهيدية لمؤتمر الشمول المالي ف

جنوب سيناء - داليا منير:

انطلقت اليوم الإثنين من مدينة شرم الشيخ، أولى فعاليات المؤتمر السنوي للتحالف الدولي للشمول المالي، المقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح والبنك المركزي المصري، بمشاركة 94 دولة في الفترة من 11 وحتى 15 سبتمبر الجاري.

وبدأت اليوم، الاجتماعات التمهيدية للمؤتمر، التي تضم عدة اجتماعات منها اجتماع المبادرة اﻹفريقية لسياسات الشمول المالي، واجتماع المبادرة اﻹقليمية لجزر المحيط الهادي واجتماع مبادرة الشمول المالي لدول أمريكا اللاتينية وجزر الكاريبي، والتي يقوم بها مجموعات الدول أعضاء التحالف الدولي للشمول المالي.

ويحظى مؤتمر الشمول المالي بأهمية متزايدة لدى مختلف دول العالم، وتحديدًا الدول النامية نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية، حيث يعزز من الاستقرار المالي للاقتصاد ويعزز الكفاءة المالية وتحسين المؤشرات الاقتصادية وانتظام المنظومة التمويلية بالاقتصاد وحركة أمواله ومكافحة غسيل اﻷموال، حيث تبنت مجموعة العشرين الشمول المالي كأحد المحاور الرئيسية في أجندة التنمية الاقتصادية والمالية، وتبنت العديد من الدول استراتيجيات واتخذت خطوات فعالة نحو تحسين فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية.

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