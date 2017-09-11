الأوقاف: عقد اختبارات المتقدمين لمسابقة الإمام المجدد 23 سبتمبر
الأوقاف: عقد اختبارات المتقدمين لمسابقة الإمام المجدد 23 سبتمبر
02:33 م الإثنين 11 سبتمبر 2017
الدكتور محمد مختار جمعة
كتب ــ محمود مصطفى:
قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عقد اختبارات المتقدمين لمسابقة الإمام المجدد يومي 23 و 24 من سبتمبر الجاري.
وأوضحت وزراة الأوقاف، أن الاختبارات ستكون في حفظ القرآن كاملاً، وحسن تجويده وترتيله، وعلميًا وثقافيًا ومهاريًا، لقياس حقيقي لمدى قدرة الملتحق بالبرنامج على استيعاب قضايا التجديد والتعامل مع مستجدات العصر وقضاياه .
وأضحت الوزارة، أن الدكتور محمد مختار جمعة قرر ترشيح الأول والثاني ممن ينجحون في اختبارات القبول لهذا البرنامج لتكريمهم في احتفالات المولد النبوي الشريف للعام الهجري 1439.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
وزير الأوقاف: مهتمون بإعداد الإمام العصري المجدد
-
وزير الأوقاف: نجحنا مع "القومي للمرأة" في الجمع بين الواعظات والراهبات
-
الأوقاف تتبرع بـ4 طن لحوم أضاحي و150 مقعد دراسي لجنوب سيناء
-
وزير الأوقاف: تربية ذوي الاحتياجات الخاصة تعادل أجر الجهاد
إعلان
إعلان