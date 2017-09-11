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الأوقاف: عقد اختبارات المتقدمين لمسابقة الإمام المجدد 23 سبتمبر

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مصراوي Masrawy

الأوقاف: عقد اختبارات المتقدمين لمسابقة الإمام المجدد 23 سبتمبر

02:33 م الإثنين 11 سبتمبر 2017

الأوقاف: عقد اختبارات المتقدمين لمسابقة الإمام المجدد 23 سبتمبر

الدكتور محمد مختار جمعة

كتب ــ محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عقد اختبارات المتقدمين لمسابقة الإمام المجدد يومي 23 و 24 من سبتمبر الجاري.

وأوضحت وزراة الأوقاف، أن الاختبارات ستكون في حفظ القرآن كاملاً، وحسن تجويده وترتيله، وعلميًا وثقافيًا ومهاريًا، لقياس حقيقي لمدى قدرة الملتحق بالبرنامج على استيعاب قضايا التجديد والتعامل مع مستجدات العصر وقضاياه .

وأضحت الوزارة، أن الدكتور محمد مختار جمعة قرر ترشيح الأول والثاني ممن ينجحون في اختبارات القبول لهذا البرنامج لتكريمهم في احتفالات المولد النبوي الشريف للعام الهجري 1439.​

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