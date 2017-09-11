براءة ممدوح عباس من دعاوى الشيكات المقدمة اللاعب تامر النحاس
براءة ممدوح عباس من دعاوى الشيكات المقدمة اللاعب تامر النحاس
02:28 م الإثنين 11 سبتمبر 2017
رجل الأعمال ممدوح عباس
كتب -صابر المحلاوي :
قضت محكمة جنح مستأنف العجوزة، اليوم الاثنين، ببراءة رجل الأعمال ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، من دعاوى الشيكات المقدمة من وكيل اللاعبين تامر النحاس أرقام 25306 لسنة 2016 جنح مستأنف عجوزة، و 20920 لسنة 2016 جنح مستأنف عجوزة .
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