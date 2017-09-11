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أغرب الأسئلة على محرك البحث جوجل

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مصراوي Masrawy

أغرب الأسئلة على محرك البحث جوجل

02:29 م الإثنين 11 سبتمبر 2017

أغرب الأسئلة على محرك البحث جوجل

أغرب الأسئلة على محرك البحث جوجل.. أحدهم يسأل عن م

كتبت- هاجر حاتم:

يعتقد البعض أن محرك البحث جوجل لديه الإجابة على كل شئ، لدرجة تجعل البعض يسألون أسئلة غير مفهومة بعضها مضحك، والآخر غريب، والبعض منها ربما يكون منطقي.

زاد البحث بسؤال "كيف أفعل؟" في السنوات الاخيرة، خاصًة بالأمور المتعلقة بتصليح الأدوات المنزلية، والتنظيف والمصابيح، من أجل توفير مصاريف عمال الصيانة.

وهنا نستعرض لك أكثر الأسئلة الغير منطقية على محرك البحث جوجل، وفقًا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

- هل يحمل الرجل؟

- ماذا سيحدث لجسمي إذا شربت الدم؟

- كيف أصبح حامل؟

- أين أنا؟

- هل يمتلك البطريق ركبة؟

- متى سأموت؟

- لماذا لا تتوقف سيارتي؟

- هل يأتي للرجل الدورة الشهرية؟

- كيف أستطيع الذهاب إلى المنزل؟

 

 

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مصراوي Masrawy

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