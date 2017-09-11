خريجة سياحة وفنادق ورفض أهلها مجال التمثيل.. 10 معلومات عن إيناس كامل

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كان التمثيل حلمها منذ الصغر، رغم تفوقها الدراسي، خاصة في مرحلة الثانوية العامة، ولكنها لم تدرس التمثيل، ربما هربا من المواجهة المحتومة مع أسرتها التي رفضت دخولها إلى ذلك العالم المليء بالصعوبات، لكن وساطة فنان كبير فتحت لها باب المشاركة، إلى أن أصبحت واحدة من نجمات الدراما.

في التقرير التالي يرصد لكم "التحرير لايف" 10 معلومات عن الفنانة إيناس كامل.

1- ولدت في القاهرة يوم 11 سبتمبر 1979، أي أنها تبلغ من العمر 38 عاما.

2- أحبت التمثيل منذ طفولتها، وشاركت في الفرق المسرحية المدرسية.

3- حصلت على مجموع مرتفع في الثانوية العامة، بترتيب الثانية على مدرستها.

4- تخرجت في كلية السياحة والفنادق.

5- بدأت مسيرتها المهنية كمذيعة في قناة "دريم" الفضائية.

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6- تركت الإعلام واتجهت لتحقيق حلم التمثيل الذي ظل يراودها، وحصلت على دروس مكثفة في التمثيل.

7- اختارها الفنان الراحل نور الشريف للمشاركة معه في الجزء الأول من مسلسله "الدالي"، وذلك بعدما شاهد لها أحد الفيديوهات التي صورت فيها مشاهد تدريبية، ولكن أهلها رفضوا دخولها للمجال، فما كان من النجم نور الشريف إلا أن ذهب بنفسه لإقناعهم أن الوسط يحوي السيئ والجيد، وهي تتمتع بشخصية قوية وقادرة أن تثبت نفسها كممثلة.

8- جسدت شخصية "داليا ناصف مدكور"، الزوجة الشريرة، وتمكنت من ترك بصمة لدى الجمهور، لكن ذلك أضرها مثلما أفادها، وعن ذلك قالت في حوار صحفي: "كان لها تأثير سلبي منعني عن تقديم أعمال أخرى على مدى سنوات قليلة؛ نظرا لاندماجي في تمثيل الشخصية الحادة وعشقها للشر، مما جعل كثيرا من المخرجين يقدمون لي بطولات لأعمال فنية عديدة لم تبتعد عن أدوار مشابهة له، فقررت التوقف حتى أقدم للمشاهدين أدوارا جديدة".

9- شاركت بعد ذلك بعدد من الأعمال التليفزيونية الناجحة مثل: "الريان، العتبة الحمرا، مهب الريح، المنتقم، فض اشتباك، لعبة إبليس، الصياد".

10- لها تجربة سينمائية وحيدة من خلال المشاركة في فيلم "نظرية عمتي"، مع الفنان حسن الرداد، وحورية فرغلي.