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الصحة تشكل لجنة للتحقيق في وفاة أطفال بمستشفى الساحل بسبب "ميكروبات"

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مصراوي Masrawy

الصحة تشكل لجنة للتحقيق في وفاة أطفال بمستشفى الساحل بسبب "ميكروبات"

02:20 م الإثنين 11 سبتمبر 2017

مستشفى الساحل التعليمي

كتب- أحمد جمعة:

استفسر النائب صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب عن محافظة القليوبية، عن حقيقة وجود ميكروب قاتل تسبب وفاة 8 أطفال بمستشفى الساحل التعليمي خلال الشهر الماضي.

وقال حسب الله لوزير الصحة أحمد عماد راضي، خلال جولته بمستشفى "أبو المنجا" المركزي اليوم الإثنين: "عاوزين نعرف صحة وجود ميكروب في حضانات الأطفال بمستشفى الساحل التعليمي"، ليسارع المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد بنفي وجود الواقعة، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور هاني نصر، أمين المستشفيات التعليمية؛ للتحقيق في الواقعة.

وقال الدكتور عبدالفتاح حجازي، مدير مستشفى الساحل التعليمي، إن المستشفى يستقبل الأطفال من جميع المستشفيات، وبعضهم يأتي مصابا بالميكروبات.

وأضاف حجازي أنه بعد ظهور الميكروبين تم ايقاف العمل بـ 8 حضانات لحين تطهيرهم بشكل كامل، ولا توجد إي إصابات من المستشفى ذاته.

وذكر محمود فؤاد، مدير مركز الحق في الدواء، انتشار ميكروبي " كليبسيلا، وسيدومونس"، بحضانات المستشفى، الذي نتج عنها وفاة ما بين ٧ إلي ٨ أطفال، خلال الشهر الماضي، ما تسبب عنه وقف العمل بتلك الحضانات لحين تطهيرهم.

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