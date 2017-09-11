"قرقاش" يصل القاهرة للمشاركة في اجتماع الجامعة العربية

كتب- طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي اليوم الاثنين، أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، قادما من أبو ظبي في زيارة للبلاد، للمشاركة فى فعاليات الدورة الـ 148 لمجلس وزراء الخارجية بجامعة الدول العربية التى تبدأ الثلاثاء.

وصرحت مصادر أمنية بالمطار أن قرقاش وصل على طيران الاتحاد القادمة من أبو ظبي، وتم إنهاء إجراءات وصوله بصالة كبار الزوار، وكان في استقباله بالمطار عدد من العاملين بالسفارة الإماراتية بالقاهرة.

ويبحث وزراء الخارجية العرب 27 بندا، تشمل تقرير الأمين العام للجامعة العربية حول نشاط الأمانة العامة، وإجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين الدورتين (147 – 148)، والتقرير نصف السنوى لهيئة متابعة تنفيذ القرارات، والالتزامات حول متابعة تنفيذ قرارات قمة عمان 2017، وتشمل البنود أيضا قضية فلسطين والصراع العربى الإسرائيلي، وتطورات الوضع فى كل من سوريا وليبيا واليمن، واحتلال إيران للجزر العربية الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة فى الخليج العربى.

كما يبحث الوزراء التدخلات الإيرانية فى الشئون الداخلية للدول العربية، واتخاذ موقف عربى موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، ودعم السلام والتنمية فى جمهورية السودان ودعم جمهورية الصومال الفيدرالية، ودعم جمهورية القمر المتحدة، والحل السلمى للنزاع الجيبوتى الاريتري، ودعم النازحين داخليا فى الدول العربية والنازحين العراقيين بشكل خاص وبحث دعم الأيزيديات المختطفات لدى عصابات (داعش) الإرهابية، ومخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومى العربى والسلام، ولجنة الحكماء المعنية بقضايا ضبط التسلح وعدم الانتشار، والإرهاب الدولى وسبل مكافحته، وصيانة الأمن القومى العربى ومكافحة الإرهاب والعلاقات الدولية مع التجمعات الدولية والإقليمية.