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"السباعية" للإنشاد الديني تشارك بـ"سنار عاصمة الثقافة الإسلامية" في السودان

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مصراوي Masrawy

"السباعية" للإنشاد الديني تشارك بـ"سنار عاصمة الثقافة الإسلامية" في السودان

02:12 م الإثنين 11 سبتمبر 2017

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أسوان - إيهاب عمران:

تشارك فرقة السباعية للإنشاد الديني في فعاليات "سنار" عاصمة الثقافة الإسلامية بدولة السودان، خلال الفترة من 12 إلى 20 سبتمبر الحالي.

وقال محمد إدريس وكيل وزارة الثقافة بأسوان، إن فرقة "السباعية" هي إحدى الفرق التابعة لفرع ثقافة أسوان، وسبق أن شاركت في العديد من الاحتفالات والمهرجانات المحلية والدولية.

وتقدم فرقة السباعية ابتهالات في مديح "النبي محمد" من التراث منها "نظرة يا رسول الله"، "الصبح بدأ من طلعته"، "جالسًا في الروضة حيًا"، "في حب محمد"، وقصيدة "قمر سيدنا النبي".

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